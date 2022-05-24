"Тут бунт почався. 80% навіть в бій не ідуть": окупанти розповідають про жахи війни

В новій перехопленій розмові окупант жаліється своїй дружині про жахи війни та обман з боку свого командування. Російські військові масово відмовляються йти в бій через малі зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

Обережно, у записі присутня ненормативна лексика.

"10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на… (обдурять). Як завжди. Планували 10 тисяч на добу. А вони на… (обдурили). Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть в бій не ідуть. І ми в бій не ідемо. Я на будівництві більше заробляю", - скаржиться окупант.

Він також розповідає про величезні втрати в багатьох підрозділах російських військ.

"Друзів втратив багатьох. 15-ту бригаду самарську взагалі роз… (розбили) в г… (вщент). Просто одні трупи. Я таке побачив - це страшно. Молоді хлопці. Я здоровий мужик - божеволію від цього. Я плачу, ридаю щоразу", - каже він.

Окупант також заявляє своїй дружині, що на цій війні взагалі "не можна нікому довіряти".

"Тут всі вороги. Нема такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за Росію. Ніх…(нічого) подібного. Всі вороги", - каже російський військовий.

Врешті, окупант доходить висновку, що більше не хоче так жити: "контракт закінчиться, повернусь і просто звільнюсь".