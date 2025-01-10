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Туск заявил о первых решениях по эксгумации жертв Волынской трагедии

Пятница 10 января 2025 21:12
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Туск заявил о первых решениях по эксгумации жертв Волынской трагедии Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Польша договорились о первых решениях по эксгумации жертв Волынской трагедии. Переговоры вели министерства культуры двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети X.

"Наконец-то прорыв. Есть решение о первых эксгумациях", - написал Туск.

Он добавил, что благодарен министрам культуры Польши и Украины за плодотворное сотрудничество.

По словам польского премьера, он уже ждет дальнейших решений по эксгумации.

Эксгумация жертв Волынской трагедии

Напомним, Польша уже неоднократно поднимала вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии - обоюдных этнических чисток, которые проводили Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова.

В частности, в июле прошлого года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС, если эксгумацию жертв Волынской трагедии так и не проведут.

При этом в конце ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой заявлял, что никаких препятствий в вопросе эксгумации быть не должно.

Детально о том, почему Польшу волнует вопрос эксгумации, - в материале РБК-Украина.

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Польша Волынская трагедия Министерство культуры
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