Туск: если Украина и Польша поссорятся, это станет "самым большим идиотизмом в истории"

По словам Туска, сейчас нет дефицита польско-украинских отношений, но есть "критический момент", который касается экспорта украинской агропродукции в Польшу и другие страны Евросоюза без пошлин.

Польский премьер рассказал, что сохранение действующих правил украинского экспорта является неприемлемым для сотен тысяч фермеров.

Он отметил, что две страны должны найти такое решение, которое устроит Украину, но в то же время не навредит польским фермерам.

"Я очень надеюсь на понимание. Надеюсь, что украинские политики откажутся от иногда ненужных эмоциональных комментариев. Понятно, что это сложный момент, мы должны найти решение, но не такое, что могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решения по этому делу, то это был бы самый большой идиотизм в истории наших народов", - добавил премьер.

Блокада границы с Украиной

Напомним, польские фермеры уже несколько недель продолжают протесты на границе с Украиной. Они блокируют пункты пропуска для грузовиков, которые экспортируют украинскую агропродукцию и не только.

Такая ситуация сильно влияет на украинский экспорт, который идет транзитом через Польшу.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план из пяти пунктов для того, чтобы прекратить блокаду границы.

В случае, если проблему с Польшей не решат, глава украинского правительства пригрозил зеркальными мерами.