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Гасили майже голіруч. Під Херсоном трапилась масштабна пожежа через обстріл російським "Ураганом"

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Херсон, Четвер 23 червня 2022 16:29
Гасили майже голіруч. Під Херсоном трапилась масштабна пожежа через обстріл російським "Ураганом" Фото: під Херсоном сталася масштабна пожежа через обстріл російським "Ураганом" (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські разом з місцевими загасили пожежу в лісі, який обстріляли російські військовослужбовці з РСЗВ "Ураган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

"Внаслідок потрапляння снаряда зайнялися посіви озимого ячменю та сосновий ліс біля села Заградівка Кочубеївської територіальної громади, вогонь частково перекинувся на будинки селян", - йдеться в повідомленні.

Гасили майже голіруч. Під Херсоном трапилась масштабна пожежа через обстріл російським &quot;Ураганом&quot;

За даними поліцейських, пожежу гасили майже голіруч мешканці села та поліцейські Бериславського районного відділу поліції.

"Гасили кілька осередків пожежі підручними засобами до пізнього вечора. Вогнем пошкоджено кілька будинків та господарських будівель. Серед мирних жителів жертв немає", - додають в прес-службі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, рятувальники кілька днів ліквідували пожежу на одному з підприємств Миколаєва, яка виникла в результаті обстрілу.

Також внаслідок ракетного удару сталася пожежа логістичного продовольчого складу в Одесі.

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