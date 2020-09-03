При гасінні пожеж в Луганській області загинув військовий

Під час гасіння пожеж у Луганській області загинув український військовослужбовець. Його тіло виявили під завалами бліндажа.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що під час ліквідації пожежі загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали зниклим безвісти.

"Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час як вони гасили пожежу, що стрімко наближалая до позицій, Артем займався евакуацією військового майна", - йдеться в повідомленні.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

Відзначимо, сьогодні міністр оборони України Андрій Таран повідомив про зникнення військового, який допомагав в гасінні пожежі.

Відзначимо, це вже другий загиблий через пожежі в Луганській області. Сьогодні вранці стало відомо про смерть однієї особи, ще двох госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості.

Крім того, в ході пожеж в Харківській області постраждали 33 людини, згоріли понад два десятки будинків.

