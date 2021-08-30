Туреччина вводить обов'язкове тестування для невакцинованих: що треба знати туристам

У Туреччині з 6 вересня набувають чинності нові правила карантинних обмежень. Невакциновані громадяни та туристи зможуть відвідувати публічні місця лише з негативним ПЛР-тестом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.
Зазначено, що негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин.
Так, працівники вказаних вище структур перевірятимуть у кожного відвідувача при вході "код HES", який є системою відстеження COVID.
Він визначатиме чи особа щеплена від коронавірусу чи одужала, а також встановлюватиме наявність негативного ПЛР-тесту зробленого не пізніше, ніж за останні 48 годин.