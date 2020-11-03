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Туреччина вводить нові обмеження через COVID-19

Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реждеп Тайіп Ердоган оголосив про нових карантинних обмежень у країні. Зокрема, буде обмежено час роботи кафе і ресторанів.

Про це повідомляє Haberturk.

За його словами, громадяни країни повинні неухильно дотримуватися масковий режим, соціальну дистанцію і заходи гігієни.

Так, в Туреччині вводиться гнучкий графік роботи в держустановах і приватному секторі, також будуть посилені перевірки на ринках.

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Робота кафе, ресторанів, весільних салонів, театрів, кінотеатрів, басейнів, перукарень обмежується. Тепер вони працюватимуть до 22:00.

Також Ердоган пообіцяв, що до кінця року країна отримає одну або декілька вакцин, розроблених в закордонних країнах.

Нагадаємо, на початку вересня у Туреччині ввели обов'язковий масковий режим у громадських місцях.

Крім того, в Парижі введуть комендантську годину у зв'язку з збільшенням нових випадків коронавірусу.

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