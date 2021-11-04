Туреччина вводить бустерне COVID-щеплення, але не для всіх вакцин

За його словами, ревакцинація спочатку розпочнеться сьогодні для людей похилого віку, з хронічними захворюваннями, медичних працівників та тих, хто працює на інших "високоризикових посадах".

Міністр зазначив, що 59% населення країни вже отримали дві дози вакцини, додавши, що цей показник має бути вищим за 70% для досягнення колективного імунітету.

Вказано, що Туреччина вже ввела третю дозу більш ніж 11,2 млн осіб, які отримали дві дози вакцини Sinovac, через можливе зниження ефективності препарату.

Відомо, що щоденна кількість інфікованих у Туреччині з середини вересня становить близько 30 тисяч осіб, у той час, як щоденна кількість загиблих, що досягла піку у 290 у вересні, як і раніше, перевищує 200.