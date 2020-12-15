Туреччина терміново закупить китайську COVID-вакцину

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецький уряд проведе термінові закупівлі китайської вакцини від коронавірусу. Також Туреччина готова зміцнювати взаємодію з Китаєм в цій сфері.

Про це повідомляє Xinhua.

"Чавушоглу заявив, що турецька сторона вважає китайську вакцину безпечною та ефективною, вже оголосила, що проведе термінові закупівлі у Китаю, готова посилити співпрацю з Китаєм з цього питання", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, турецький міністр привітав Китай з успішним стримуванням поширення коронавірусу.

Зазначимо, у Китаї створенням вакцини від коронавірусу займається компанія Sinovac Biotech Ltd. Її розробку почали ще в січні. Препарат вже почав третю стадію клінічних випробувань в Бразилії, Індонезії та Туреччині.

Нагадаємо, раніше Туреччина відмовилася від ідеї закупити російську вакцину від коронавірусу. Причиною тому є відсутність належної лабораторної перевірки.

Також раніше РБК-Україна писало, що Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ліки вже передали на зберігання у сховищі ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva.