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Туреччина зможе купувати зерно в України та РФ за нижчими цінами, - ЗМІ

Фото: Туреччина зможе купувати зерно в України та РФ за нижчими цінами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Туреччина зможе купувати українське та російське зерно за цінами нижчими за світові. Це було вирішено на основі домовленостей щодо розблокування експерту зерна з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комісії з сільського господарства турецького парламенту Юнуса Килича, якого цитує газета Sabah.

За його словами, під час підписання зернової угоди в Стамбулі, як українська, так і російська сторона пообіцяли, що Туреччина отримає переваги у питаннях цін на зерно та його придбання.

"Завдяки цьому ми також зможемо купувати зерно для подальшого його експорту... Звичайно, Україна та РФ самі визначатимуть країни постачання, їх обсяги та ціни на зерно. Туреччина, згідно з підписаним документом, взяла на себе роль секретаріату і в їх торгівлі з іншими країнами виконуватиме функції, порівняні із закордонними представництвами", - сказав чиновник.

Варто зазначити, що ще під час ініціатив щодо проведення дипломатичних переговорів стосовно розблокування експорту українського зерна, Анкара вже заявляла про намір купувати продукцію у нашої країни зі знижкою більш ніж у 25%.

Нагадаємо, 23 липня, стало відомо, що у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

Однак вчора російські війська завдали ракетного удару по порту в Одесі, чим поставили під сумнів документ.

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