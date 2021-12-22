RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Туреччина дозволила використання власної вакцини від коронавірусу Turkovac

Автор: Дмитрий Кузнецов

Агентство з ліків та медичного обладнання Туреччини (TITCK) дозволило екстрене використання в країні вакцини від коронавірусу Turkovac. Препарат буде доступний до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство Sabah.

"Наша вакцина Turkovac, що отримала необхідні дозволи після тривалого періоду вивчення і підготовки, є результатом наших зусиль щодо захисту країни від епідемії (коронавірусу - ред.) найбільш ефективним способом", - цитує видання заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа повідомив, що масове виробництво вакцини Turkovac почнеться найближчим часом. За його словами, випуск препарату вже розпочато на підприємстві в провінції Шанлиурфа.

Глава відомства зазначив, що перші партії вакцини почнуть надходити в медустанови до кінця року. Коджа також уточнив, що Turkovac - повністю турецька розробка. Він додав, що препарат за деякими показниками перевершує ряд закордонних аналогів.

Нагадавши, МОЗ Туреччини подав заявку на схвалення використання вакцини Turkovac в кінці листопада.

Відзначимо, третя фаза клінічних випробувань турецької вакцини від коронавірусу почалася в кінці червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияВакцинаКоронавірус