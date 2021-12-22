Туреччина дозволила використання власної вакцини від коронавірусу Turkovac

Агентство з ліків та медичного обладнання Туреччини (TITCK) дозволило екстрене використання в країні вакцини від коронавірусу Turkovac. Препарат буде доступний до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство Sabah .

"Наша вакцина Turkovac, що отримала необхідні дозволи після тривалого періоду вивчення і підготовки, є результатом наших зусиль щодо захисту країни від епідемії (коронавірусу - ред.) найбільш ефективним способом", - цитує видання заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа повідомив, що масове виробництво вакцини Turkovac почнеться найближчим часом. За його словами, випуск препарату вже розпочато на підприємстві в провінції Шанлиурфа.

Глава відомства зазначив, що перші партії вакцини почнуть надходити в медустанови до кінця року. Коджа також уточнив, що Turkovac - повністю турецька розробка. Він додав, що препарат за деякими показниками перевершує ряд закордонних аналогів.