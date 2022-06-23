Туреччина розслідує вивезення Росією краденого українського зерна

Анкара розслідує інформацію про те, що українське зерно було вкрадено Росією, і не дозволить ввозити таке зерно до Туреччини, заявив Міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу.

Посол Києва в Анкарі заявив на початку червня, що турецькі покупці були серед тих, хто отримав зерно, яке Росія вкрала з України, додавши, що він звернувся за допомогою до Туреччини для виявлення і упіймання осіб, відповідальних за поставки.

"Ми серйозно ставимося до кожної заяви і серйозно їх розслідуємо. Ми кожен раз повідомляємо про результат, особливо українську сторону",-сказав Чавушоглу на спільній прес-конференції з Міністром закордонних справ Великобританії Ліз Трусс в Анкарі.

На Росію і Україну припадає майже третина світових поставок пшениці, в той час як Росія також активно експортує добрива, а Україна - кукурудзу і соняшникову олію. Але поставки українського зерна з її чорноморських портів застопорилися після вторгнення Росії, де заблоковано близько 20 млн тонн зерна.