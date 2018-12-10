ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Туреччина прокоментувала відмову Саудівської Аравії видати причетних до вбивства Хашкаджі

Новини » Політика    10.12.2018 - 19:28
Туреччина прокоментувала відмову Саудівської Аравії видати причетних до вбивства Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

У Туреччині закликають до міжнародного розслідування

Керівник управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреддина Алтуна повідомила, що Анкара розчарована рішенням Ер-Ріяда і закликає світове співтовариство розслідувати жорстоке вбивство у відповідності з міжнародним правом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"В інтересах світового співтовариства домогтися справедливості для вбитого саудівського журналіста у відповідності з міжнародним правом", - сказав він.

Зазначимо, влада Саудівської Аравії відмовилася екстрадувати в Анкару підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашкаджі на вимогу президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Раніше повідомлялося, що Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.

РБК-Україна писало, що останні слова вбитого в генконсульстві Саудівської Аравії журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі були "Я не можу дихати".

Саудівська Аравія відмовилася видати Туреччині підозрюваних у вбивстві Хашкаджі Меттіс зажадав "більше" доказів по справі Хашкаджі
Новини України Саудовская АравияДжамаль Хашкаджи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся