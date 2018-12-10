Туреччина прокоментувала відмову Саудівської Аравії видати причетних до вбивства Хашкаджі

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У Туреччині закликають до міжнародного розслідування

Керівник управління зв'язків адміністрації президента Туреччини Фахреддина Алтуна повідомила, що Анкара розчарована рішенням Ер-Ріяда і закликає світове співтовариство розслідувати жорстоке вбивство у відповідності з міжнародним правом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"В інтересах світового співтовариства домогтися справедливості для вбитого саудівського журналіста у відповідності з міжнародним правом", - сказав він.

Зазначимо, влада Саудівської Аравії відмовилася екстрадувати в Анкару підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашкаджі на вимогу президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Раніше повідомлялося, що Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.