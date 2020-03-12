Туреччина переносить початок туристичного сезону через коронавірус

Влада Туреччини приймає необхідні заходи по запобіганню поширення коронавіруса Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

У рамках профілактичних заходів Міністерство культури і туризму Туреччини рекомендувало туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.

"Серйозний ризик, враховуючи ситуацію з епідемією в Європі", - зазначив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа.

При цьому він пояснив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна стикається з епідемією. Глава відомства рекомендував громадянам дотримуватися елементарних профілактичні заходи, щоб звести до мінімуму ймовірність поширення вірусу.

Напередодні міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа повідомив, що в країні виявлений перший випадок зараження коронавірусом нового типу (Covid-19).

Раніше президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавіруса.