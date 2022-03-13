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Туреччина відмовилася запроваджувати санкції проти РФ

Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пояснив позицію Анкари щодо запровадження санкцій проти Росії за вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aydinlik.

Турецька влада вважає, що санкції проти РФ не вирішать проблему війни. Тому позиція Туреччини, за словами міністра, з початку воєнного конфлікту "була принциповою і ясною".

Чавушоглу також додав, що Туреччина зуміла евакуювати з України орієнтовно 14,5 тисяч своїх громадян. Окрім того, турецьке МЗС попросили сприяння Росії у вивезенні турків із заблокованого Маріуполя.

Нагадаємо, що Мевлют Чавушоглу також оголосив про згоду Путіна на зустріч із Зеленським.

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