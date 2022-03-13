Туреччина відмовилася запроваджувати санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пояснив позицію Анкари щодо запровадження санкцій проти Росії за вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aydinlik .

Турецька влада вважає, що санкції проти РФ не вирішать проблему війни. Тому позиція Туреччини, за словами міністра, з початку воєнного конфлікту "була принциповою і ясною".

Чавушоглу також додав, що Туреччина зуміла евакуювати з України орієнтовно 14,5 тисяч своїх громадян. Окрім того, турецьке МЗС попросили сприяння Росії у вивезенні турків із заблокованого Маріуполя.