Туреччина відмовилася запроваджувати санкції проти РФ
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пояснив позицію Анкари щодо запровадження санкцій проти Росії за вторгнення до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aydinlik.
Турецька влада вважає, що санкції проти РФ не вирішать проблему війни. Тому позиція Туреччини, за словами міністра, з початку воєнного конфлікту "була принциповою і ясною".
Чавушоглу також додав, що Туреччина зуміла евакуювати з України орієнтовно 14,5 тисяч своїх громадян. Окрім того, турецьке МЗС попросили сприяння Росії у вивезенні турків із заблокованого Маріуполя.
Нагадаємо, що Мевлют Чавушоглу також оголосив про згоду Путіна на зустріч із Зеленським.
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