Туреччина у вогні через лісові пожежі: NASA показало фото з космосу

На фото видно значні руйнування, викликані вогнем, який перетворив ліси на попелища.

У Туреччині, де боротьба з вогнем триває більше тижня, в пожежах загинули, щонайменше, 8 осіб.

Фото пожеж в Туреччині (earthobservatory.nasa)

Крім того, загинули дикі тварини, згоріли десятки приватних будинків і деякі об'єкти готельного бізнесу. Вогонь знищив 136 тисяч гектарів лісу.

Крім того, Міноборони Туреччини опублікувало фото лісових пожеж з космосу.

Супутники з високою роздільною здатністю зняли лісові пожежі і результати боротьби з вогнем в Манавгаті і Мармарисі. На фото видно значні руйнування, викликані вогнем, який перетворив ліси на попелища.