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Туреччина у вогні через лісові пожежі: NASA показало фото з космосу

Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині намагаються загасити масштабні пожежі, яка охопили частину країни. Масштаби катастрофи настільки серйозні, що їх видно з космосу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на фото NASA.

На фото видно значні руйнування, викликані вогнем, який перетворив ліси на попелища.

У Туреччині, де боротьба з вогнем триває більше тижня, в пожежах загинули, щонайменше, 8 осіб.

Фото пожеж в Туреччині (earthobservatory.nasa)

Крім того, загинули дикі тварини, згоріли десятки приватних будинків і деякі об'єкти готельного бізнесу. Вогонь знищив 136 тисяч гектарів лісу.

Крім того, Міноборони Туреччини опублікувало фото лісових пожеж з космосу.

Супутники з високою роздільною здатністю зняли лісові пожежі і результати боротьби з вогнем в Манавгаті і Мармарисі. На фото видно значні руйнування, викликані вогнем, який перетворив ліси на попелища.

Фото пожеж в Туреччині (msb.gov.tr)

Нагадаємо, лісова пожежа в Туреччині досягла теплоелектростанції.

Зазначимо, пожежі в Туреччині, Греції, Італії впливають на погоду в Україні.

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