Туреччина звинуватила Гюлена у вбивстві російського посла Карлова

Фото: посол Андрій Карлов (flickr.com/euronews)

Також серед обвинувачених є ще 27 людей

Прокурор Анкари у п'ятницю, 23 листопада, звинуватив 28 людей, включаючи Фетхуллаха Гюлена, у вбивстві російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Як повідомляє видання, серед підозрюваних також є Серіф Алі Текелан, Емрулла Послуг і Сахін Сугут. В обвинувальному висновку говориться, що вбивство було актом провокації з боку організації FETO, спрямованим на турецько-російські відносини.

Додамо, що FETO - турецький громадський рух, що виник навколо ідей турецького письменника Фетхуллаха Гюлена. Після спроби військового перевороту в Туреччині в 2016 році турецька влада звинуватили Гюлена і його прихильників в організації путчу.

Зазначимо, посла РФ Карлова вбили 19 грудня 2016 року на церемонії відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Дипломат помер від отриманих поранень. Нападник був убитий в ході операції поліції.

Про арешт колишнього співробітника поліції у справі про вбивство Карлова повідомлялося 19 липня. В ході допиту в прокуратурі затриманий відкинув всі звинувачення в свою адресу. Суд визнав його винним в участі в діяльності терористичної організації.