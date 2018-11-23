ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Туреччина звинуватила Гюлена у вбивстві російського посла Карлова

Новини » Політика    23.11.2018 - 15:12
Туреччина звинуватила Гюлена у вбивстві російського посла Карлова
Фото: посол Андрій Карлов (flickr.com/euronews)

Також серед обвинувачених є ще 27 людей

Прокурор Анкари у п'ятницю, 23 листопада, звинуватив 28 людей, включаючи Фетхуллаха Гюлена, у вбивстві російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Як повідомляє видання, серед підозрюваних також є Серіф Алі Текелан, Емрулла Послуг і Сахін Сугут. В обвинувальному висновку говориться, що вбивство було актом провокації з боку організації FETO, спрямованим на турецько-російські відносини.

Додамо, що FETO - турецький громадський рух, що виник навколо ідей турецького письменника Фетхуллаха Гюлена. Після спроби військового перевороту в Туреччині в 2016 році турецька влада звинуватили Гюлена і його прихильників в організації путчу.

Зазначимо, посла РФ Карлова вбили 19 грудня 2016 року на церемонії відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Дипломат помер від отриманих поранень. Нападник був убитий в ході операції поліції.

Про арешт колишнього співробітника поліції у справі про вбивство Карлова повідомлялося 19 липня. В ході допиту в прокуратурі затриманий відкинув всі звинувачення в свою адресу. Суд визнав його винним в участі в діяльності терористичної організації.

У Туреччині пройшли масові арешти діячів культури Генпрокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для вбивць Хашкаджі
Новини України ТурцияГюлен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся