Туреччина обігнала Китай за кількістю заражених коронавірусом

У Туреччині зафіксували понад 90 тис. клінічно підтверджених випадків коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

За добу зареєстрували 4674 нових випадки зараження. Загальне число інфікованих в країні досягло 90 980 осіб. Таким чином Туреччина обігнала Китай (близько 83 тис. випадків) та Іран (майже 85 тис. випадків), ставши сьомою країною за кількістю заражених у світі.

Відзначимо, що попередні два дні спостерігалося падіння щоденної кількості інфікувань. Так, 19 квітня було зафіксовано 3977 випадків, 18 квітня - 3783 випадки.

Від вірусу померли 2140 жителів Туреччини. За добу влада країни відзвітувала про 123 нових смерті від інфекції. Цікаво, що протягом тижня спостерігається практично однакова щоденна кількість летальних випадків. Так, 125 смертей було зафіксовано 16 квітня, 126 - 17 квітня, 121 - 18 квітня, 127 - 19 квітня.

Нагадаємо, з початку квітня у Туреччині діє комендантська година, яка забороняє особам молодше 20 років залишати домівку. Також у двох найбільших містах Туреччини - Стамбулі та Анкарі - ввели нові правила користування громадським транспортом для боротьби з поширенням коронавірусу.

Також повідомлялося, що в разі стабілізації епідеміологічної ситуації в країні Туреччина може зняти карантин і відкрити кордони для старту туристичного сезону в травні 2020 року.