Туреччина має намір закупити 4,5 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу

Туреччина підпише угоду з компанією Pfizer і BioNTech на поставку 4,5 мільйона доз вакцини проти COVID-19. Угода може бути підписана до кінця березня наступного року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа, передає Reuters.

Коджа повідомив що пізніше у Туреччині буде можливість придбати ще 30 мільйонів доз вакцини.

При цьому міністр додав, що Туреччина погодилася придбати 50 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, розробленої китайським Sinovac Biotech. Очікується, що вакцини будуть доставлені до Туреччини в понеділок, 28 грудня.

Нагадаємо, раніше Туреччина відмовилася від ідеї закупити російську вакцину від коронавірусу. Причиною тому є відсутність належної лабораторної перевірки.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв, що вакцинація турецького населення буде проводитися державним коштом. Турецькі громадяни зможуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу.

Додамо, що Туреччина очікує отримати партію вакцини від коронавірусу, розробленої китайською компанією Sinovac Biotech. Вакцинація населення Туреччини буде проводитися в чотири етапи.