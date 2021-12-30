Туреччина почала застосовувати свою COVID-вакцину через зростання захворюваності

Туреччина вже ввела понад 130 мільйонів доз вакцини за допомогою ін'єкцій, розроблених компаніями Sinovac і Pfizer/BioNTech. Також почали робити бустерні уколи. Минулого тижня препарат Turkovac дозволили використовувати у надзвичайних ситуаціях.

Зазначають, що щоденні випадки COVID перевищили показник 30 000 цього тижня - вперше з жовтня. Кількість нових випадків інфікування зросла на 30% у понеділок, 27 грудня, і перевищила 36 000 у середу, 29 грудня.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа закликав громадян зробити ревакцинацію. Але також він сказав, що на даний момент нові карантинні обмеження не розглядаються.

"Наша вітчизняна вакцина Turkovac почне вводитися у наших міських лікарнях із четверга, 30 грудня. З нашою вітчизняною вакциною можна зробити ревакцинацію. Незалежно від того, який тип вакцини ви отримували раніше, ви можете отримати ревакцинацію за допомогою Turkovac", - сказав міністр.

Президент Тайіп Ердоган неодноразово заявляв, що його уряд зробить Turkovac доступним у всьому світі. Однак Анкара ще не опублікувала докладну інформацію про ефективність вакцини або результати клінічних випробувань.