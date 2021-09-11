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Туреччина і Малайзія потрапили в п'ятірку лідерів за новими випадками COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За добу, 9 вересня, у світі виявили 593 455 випадків COVID-19, зокрема у США - 171 125 заражень, в Індії - 37 873, у Великій Британії - 37 622. Крім того, в Туреччині - 23 562 випадки, в Малайзії - 21 176.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані сайту Worldometers.

Україна опинилася на 28 місці у світі між Пакистаном і Швейцарією. В Європі Україна восьма.

9008 людей у світі померли за добу. За цим показником Україна на 23 місці у світі та на 4 - в Європі.

Нагадаємо, 9 вересня в Україні зафіксували 3615 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з підозрою 1056 осіб, померли від ускладнень 76 осіб, одужали 1310 осіб.

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