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Туреччина цього тижня почне вакцинацію від коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган анонсував початок вакцинації від коронавірусу в Туреччині. За його словами, кампанія щодо вакцинації почнеться вже цього тижня.

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Про це йшлося під час звернення Ердогана до нації після засідання уряду.

Як розповів Ердоган, вакцинація турецького населення від коронавірусу почнеться вже у четвер або п'ятницю, 14-15 січня. Вакцинація проходитиме відповідно до встановленого порядку.

Крім того, турецький лідер не виключив послаблення карантину, введеного через пандемію COVID-19.

"Якщо кількість хворих знизиться нижче певного числа, ми, звісно ж, будемо поступово послаблювати обмеження, як ми це робили раніше", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Туреччину прибула партія китайської вакцини від коронавірусу SinoVac. Це була перша партія, а загалом Туреччина має отримати 50 млн доз китайської вакцини.

Крім того, у грудні Туреччина домовилася про купівлю COVID-вакцини Pfizer. До кінця березня країна має отримати понад 4 мільйони доз.

Прогноз погоди
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