ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Туреччина екстрадувала українця: підозрюють у вбивстві в київському Гідропарку

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 12:36
Туреччина екстрадувала українця: підозрюють у вбивстві в київському Гідропарку Фото: екстрадованого українця затримали в аеропорту (twitter.com/AvakovArsen)
Автор: РБК-Україна

Туреччина екстрадувала до України чоловіка, якого українські правоохоронні органи підозрюють у вбивстві. За даними слідства, він причетний до вбивства у київському Гідропарку взимку 2019 року.

Про це у Facebook повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Повідомляється, що вбивство сталося в грудні 2019 року, нападник розстріляв чоловіка і зник. Жертва загинула на місці. Українська поліція стверджує, що протягом кількох годин встановили підозрюваного, який є учасником злочинного угрупування, але той відразу після вбивства вилетів до Туреччини.

"Ми направили запит на екстрадицію в рамках міжнародної правової допомоги. Завдяки співпраці з турецькими колегами сьогодні, 19 лютого, зловмисника екстрадували до України. Поліцейські затримали його в аеропорту", - зазначив Клименко.

Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні вбивства.

Нагадаємо, РБК-Україна в грудні 2019 року повідомляло про стрілянину в Гідропарку. Тоді у поліції розповіли, що чоловік отримав вогнепальне поранення і помер на місці, проводилася спецоперація.

На цьому тижні поліція Києва провела масштабну спецоперацію проти наркоторговців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Турция экстрадиция Гидропарк
NEWS
Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому
Рада планує зібратись на позачергове засідання у вівторок: чому
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ