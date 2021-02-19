Туреччина екстрадувала українця: підозрюють у вбивстві в київському Гідропарку

Туреччина екстрадувала до України чоловіка, якого українські правоохоронні органи підозрюють у вбивстві. За даними слідства, він причетний до вбивства у київському Гідропарку взимку 2019 року.

Про це у Facebook повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Повідомляється, що вбивство сталося в грудні 2019 року, нападник розстріляв чоловіка і зник. Жертва загинула на місці. Українська поліція стверджує, що протягом кількох годин встановили підозрюваного, який є учасником злочинного угрупування, але той відразу після вбивства вилетів до Туреччини.

"Ми направили запит на екстрадицію в рамках міжнародної правової допомоги. Завдяки співпраці з турецькими колегами сьогодні, 19 лютого, зловмисника екстрадували до України. Поліцейські затримали його в аеропорту", - зазначив Клименко.

Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні вбивства.