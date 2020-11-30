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Туреччина безкоштовно вакцинуватиме населення від COVID-19, - Ердоган

Анкара, Понеділок 30 листопада 2020 19:53
Туреччина безкоштовно вакцинуватиме населення від COVID-19, - Ердоган
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Туреччина буде безкоштовно вакцинувати своє населення від коронавірусу, як тільки отримає зареєстровану вакцину. В Анкарі сподіваються, що вакцинація почнеться вже наступного місяця.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на прес-конференції 30 листопада.

За його словами, Туреччина домовилася про закупівлю 50 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

"Наші громадяни зможуть отримати вакцину безкоштовно. Сподіваюся, наступного місяця почнеться вакцинація медичних робітників", - наголосив турецький лідер.

Нагадаємо, до цього Ердоган розраховував, що вакцинація населення Туреччини почнеться вже в грудні цього року. Він розповів, що вже скоро в Туреччині з'явиться власна вакцина від COVID-19.

Також РБК-Україна писало, Сполучені Штати Америки можуть почати вакцинацію населення від коронавірусу до Різдва. До цього часу, як очікується, у США будуть зареєстровані вакцини компаній Pfizer і Moderna.

Крім того, Австрія може почати вакцинацію від коронавірусу в січні 2020 року. Австрія отримає 24 мільйони доз вакцини.

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Новини України В світі ТурцияВакцинаРеджеп Тайіп ЕрдоганКоронавірус

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