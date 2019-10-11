Турциия оголосила про загибель першого військового в ході операції в Сирії

Турция офіційно підтвердила, що у ході військової операції на північному сході Сирії загинув перший військовий турецької армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Туреччини в Twitter.



У повідомленні від імені міністра оборони Туреччини Хулуси Акара говориться, що військовослужбовець загинув 10 жовтня, у ході зіткнення з бойовиками "Робочою партією Курдистану - Сил самооборони сирійських курдів" (РПК-YPG), яких турецька влада вважає терористами.

Нагадаємо, раніше Сирійські демократичні сили" (СДС) заявили про знищення мінімум 14 турецьких військових під час зіткнень на північному сході країні.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 10 жовтня заявив, що турецька армія "ліквідувала 109 терористів". Крім цього, він пригрозив Євросоюзу сирійськими біженцями за критику спецоперації.

Також повідомлялося, що в результаті артилерійських обстрілу турецької армією були вбиті 8 мирних жителів і 20 постраждали.

У відповідь на це СДС обстріляли прикордонні з Сирією міста Туреччини, через що загинули 6 осіб і близько 65 отримали поранення.

Сирійська обсерваторія заявила, що понад 60 тисяч людей були переміщені в результаті військової операції Туреччини.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про проведення на півночі Сирії військової спецоперації, яка почалася з авіаударів по позиціях курдських формувань, у тому числі СДС. Метою операції є створення на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону і куди, за задумом Анкари, зможуть повернутися з Туреччини сирійські біженці.