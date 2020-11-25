У Туреччині зафіксували третій пік COVID

В декількох провінціях Туреччини зафіксований третій пік пандемії коронавірусу. Зокрема, пік був виявлений в провінціях Стамбул, Ізмір, Коджаелі і Бурса.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа, передає Anadolu.

Крім того, по всій Туреччині фіксують зростання кількості заражень коронавірусом.

"Збільшення числа випадків захворювання COVID-19 на 50% зафіксовано в 15 провінціях", - заявив міністр.

За його словами, що якщо жителі країни не будуть виконувати вже чинні карантинні обмеження, то введення більш жорстких заходів буде неминучим.

Також Коджа повідомив, що в середу, 25 листопада, в Туреччині був зафіксований пік смертності від коронавірусу. За добу в країні померло 168 осіб, і на цей момент кількість загиблих за всю пандемію досягло 12 840 осіб.

Нагадаємо, з 21 листопада у Туреччині почала діяти комендантська година. Торгових центрів і ринків дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари і ресторани працюють тільки на винос.

Проте уряд Туреччини дозволив туристам не дотримуватися комендантської години.

Крім того, на початку листопада у Туреччині ввели ряд нових карантинних обмежень. Зокрема, ввели обмеження на роботу закладів громадського харчування.