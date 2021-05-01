У Туреччині зафіксували рекорд смертності від коронавірусу

За останню добу в Туреччині зафіксували рекорд смертності від наслідків коронавірусу. 29 квітня в країні почався жорсткий локдаун.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ країни.
Так, за останню добу в Туреччині зафіксували 394 смерті від коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії в країні.
Всього від наслідків хвороби в Туреччині померли 40 131 людина.
Нагадавши, в Туреччині з 29 квітня по 17 травня діє жорсткий локдаун з цілодобовою комендантською годиною. Обмеження не стосуватимуться іноземців, які перебувають в країні тимчасово.
РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.