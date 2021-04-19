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У Туреччині зафіксували рекорд добової смертності від коронавірусу

Новость на русском → Туреччина, Понеділок 19 квітня 2021 05:09
У Туреччині зафіксували рекорд добової смертності від коронавірусу Фото: за добу в Туреччині померли 318 людей (pexels/@shvetsa)
Автор: Даша Харченко

У Туреччині в неділю, 18 квітня, зафіксували рекорд за кількістю летальних випадків внаслідок коронавірусу. Померли 318 людей.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на турецьке Міністерство охорони здоров'я.

Це найвищий добовий приріст смертей в Туреччині від початку пандемії коронавірусу.

Загальна кількість людей в країні, які померли від ускладнень коронавірусу зросла до 35 926 осіб.

А загальне число випадків захворювання наблизилося до 4,3 мільйона.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що у Туреччині зробили 20 млн щеплень від коронавірусу. Всього в країні проживає близько 83 млн людей.

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16 квітня у Туреччині новий був антирекорд по добовому приросту захворюваності на коронавірус. Тоді в країні виявили понад 63 тисячі хворих інфекцією.

Через зростання числа хворих COVID-19 в 58 з 81 турецьких провінцій, в тому числі Стамбулі, Анкарі, Антальї, Муглі вводиться комендантська година у вихідні, тепер він буде тривати з 19:00 п'ятниці до 5:00 понеділка, а на період священного для мусульман місяця Рамадана з 13 квітня до 12 травня кафе і ресторани на всій території країни працюють тільки в режимі доставки і на винос. Також буде обмежено міжміське сполучення.

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