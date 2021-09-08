У Туреччині затримали медпрацівників за підозрою в підробці довідок про вакцинацію

У турецькій столиці Стамбулі затримали підозрюваних у видачі фальшивих довідок про COVID-вакцинацію. Серед затриманих три медсестри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Після декількох місяців технічного спостереження співробітники Департаменту по боротьбі з фінансовими злочинами виявили, що деякі особи видавали підроблені довідки про вакцинацію.

В ході операції затримали три медсестри, що працюють в приватній лікарні, і ще три людини, імовірно причетні до шахрайства.

Пізніше медсестри були заарештовані за звинуваченням у шахрайстві при обтяжуючих обставинах і підробці документів, а троє інших підозрюваних були відпущені під заставу.

За даними видання, невакциновані люди отримують довідки про вакцинацію. Поліцейські підрозділи вирішили діяти після трьох місяців спостереження і почали операцію.

На вимогу прокуратури Смартфони підозрюваних медсестер були конфісковані і досліджені. Записи WhatsApp на телефонах послужили доказом того, що вони брали участь в схемі.

Адвокат заявив, що людям, які змусили підозрюваних випустити для себе підроблені вакцинальні карти, можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення.