ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Туреччині затримали медпрацівників за підозрою в підробці довідок про вакцинацію

Новость на русском →
Середа 08 вересня 2021 17:20
У Туреччині затримали медпрацівників за підозрою в підробці довідок про вакцинацію Фото: у Туреччині затримали медпрацівників за підозрою в підробці довідок про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У турецькій столиці Стамбулі затримали підозрюваних у видачі фальшивих довідок про COVID-вакцинацію. Серед затриманих три медсестри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Після декількох місяців технічного спостереження співробітники Департаменту по боротьбі з фінансовими злочинами виявили, що деякі особи видавали підроблені довідки про вакцинацію.

В ході операції затримали три медсестри, що працюють в приватній лікарні, і ще три людини, імовірно причетні до шахрайства.

Пізніше медсестри були заарештовані за звинуваченням у шахрайстві при обтяжуючих обставинах і підробці документів, а троє інших підозрюваних були відпущені під заставу.

За даними видання, невакциновані люди отримують довідки про вакцинацію. Поліцейські підрозділи вирішили діяти після трьох місяців спостереження і почали операцію.

На вимогу прокуратури Смартфони підозрюваних медсестер були конфісковані і досліджені. Записи WhatsApp на телефонах послужили доказом того, що вони брали участь в схемі.

Адвокат заявив, що людям, які змусили підозрюваних випустити для себе підроблені вакцинальні карти, можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Вакцинація Задержание
NEWS
Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело
Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело
DAILY
Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості