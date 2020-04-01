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У Туреччині зросло число жертв коронавірусу

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 00:07
У Туреччині зросло число жертв коронавірусу
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Вже 214 осіб померли в Туреччині внаслідок зараження новим вірусом

У Туреччині число летальних випадків від коронавірусу нового типу Covid-19 зросло до 214. Про це передає РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, за останню добу померли внаслідок зараження 46 осіб.

Загальна кількість заражених, у яких вірус підтвердили лабораторними дослідженнями, досягло 13 531 осіб.

"Позитивний результат на наявність коронавірусу дали 2704 тести. З початку спалаху епідемії одужали і були виписані з лікарень 243 пацієнта", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, у Франції за добу померли 499 осіб від коронавірусу COVID-19. Загальне число підтверджених випадків інфікування становить 52 тис. 128 осіб.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про ознаки стабілізації спалаху коронавірусу в Європі. Так, в Італії, найбільш інфікованому регіоні Європи, зафіксовано найменшу кількість випадків зараження за останні два тижні.

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