У Туреччині вакцинованим туристам почали робити знижки в готелях

У Туреччині готелі почали надавати знижки туристам, які повністю щеплені від COVID-19 або отримали одну дозу препарату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Turizm Gazetesi .

"Таким чином готельєри намагаються залучити туристів в сезоні, що минає і допомагають державі тримати темпи вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в готелях міста Різе повністю щепленим людям або які отримали одну дозу вакцини від коронавірусу надають знижку в розмірі 10% від загальної суми проживання.

У готелях Каппадокії вакцинованим туристам роблять 20% знижку, а в Кілісі 50% для вакцинованих молодят, які відзначають медовий місяць в готелі.