У Туреччині за добу від COVID-19 одужали понад 5 тис. осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього від вірусу вилікувалися майже 40 тис. осіб

За останні 24 години в Туреччині від коронавірусу одужали 5 018 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

Загальна кількість пацієнтів, які одужали від коронавірусу, досягла 38,8 тис. осіб.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа зазначив, що кількість хворих у країні також неухильно зменшується. За добу було зареєстровано 2 392 випадки інфікування і 92 смерті від вірусу. Зменшення випадків зараження і смертності в країні спостерігається з 19 квітня.

"За останні 24 години видужало понад 5 000 пацієнтів. Наше загальне число пацієнтів, які одужали, наблизилося до 40 000. Кількість нових випадків знаходиться в прогнозованому спаді. Ми скоро перевищимо 1 мільйон тестів. Давайте не будемо ризикувати цим успіхом", - заявив Коджа.

Наразі загальна кількість інфікованих COVID-19 в Туреччині становить майже 115 тис. осіб, загальна кількість смертей - 2 992.

Нагадаємо, про перший випадок COVID-19 Туреччина повідомила 10 березня. 24 квітня число заражених перевищило 100 тисяч.

Сьогодні президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив комендантську годину в країні на період травневих свят.

Також повідомлялося, що Туреччина чекає іноземних туристів з кінця літа і відмовляється від all inclusive.