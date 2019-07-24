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У Туреччині стріляли у білоруського дипломата

Новини » Надзвичайні події    24.07.2019 - 23:11
У Туреччині стріляли у білоруського дипломата
Фото: посольство Білорусі в Анкарі (turkey.mfa.gov.by)

Радника посольства Білорусії в Туреччині тяжко поранено

У столиці Туреччини Анкарі чоловік відкрив стрілянину по раднику посольства Білорусії в Туреччині з адміністративних питань Олександру Поганшеву, тяжко поранивши дипломата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Нападник, який, за даними видання, виявився відставним турецьким військовим, вчинив самогубство.

Поганшева доставили до лікарні з кульовим пораненням у важкому стані.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що нападник був сусідом дипломата і вони ворогували.

Чоловік напав на дипломата, коли він гуляв зі своїм 13-річним сином поруч із білоруським посольством.

У посольстві Білорусі заявили, що той, хто напав на Поганшева, був психічно неврівноваженим.

Син дипломата не постраждав.

Нагадаємо, 19 грудня 2016 року у Туреччині було вбито посла Росії Андрія Карлова. Під час виступу на відкритті фотовиставки в Анкарі в нього стріляв турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ, якого було відразу ліквідовано.

У листопаді 2018 прокуратура Туреччини завершила розслідування вбивства Карлова. У рамках справи про вбивство російського посла були арештовані голова медіагрупи "Гуру" Хайреддін Айдинбаш, а також Мустафа Тимур Озкан, організатор виставки, на якій був убитий російський дипломат.

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