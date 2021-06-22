ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Туреччині при зіткненні гідроциклів загинув український турист

Новость на русском →
Анкара, Вівторок 22 червня 2021 22:23
У Туреччині при зіткненні гідроциклів загинув український турист Фото: в Туреччині загинув український турист (flickr.com//l_i_g_h_t)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Туреччині, неподалік від курортного міста Кемер, в результаті зіткнення двох гідроциклів загинув 28-річний українець.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

За даними видання, український турист Віталій Галушко взяв на прокат гідроцикл в 5-зірковому готелі і вийшов в море. В цей же час інші відпочиваючі з України - 28-річний Олександр та 24-річна Юлія Харценко взяли інший водні мотоцикл і вирушили покататися в цьому ж районі.

Близько 12:00 за місцевим часом (збігається з київським), вони зіткнулися.

Після аварії Галушко опинився у воді без свідомості. Його дістали рятувальники і доставили в приватну клініку районного центру. Однак незважаючи на зусилля лікарів його врятувати не вдалося. За фактом інциденту турецька прокуратура почала розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
погибли Турция туристы
NEWS
На саміті Кримської платформи підпишуть документ про деокупацію, - представник Зеленського
На саміті Кримської платформи підпишуть документ про деокупацію, - представник Зеленського
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою