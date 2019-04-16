У Туреччині в результаті ДТП постраждали 34 людини

В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Туреччині, в провінції Денізлі, постраждали 34 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На південно-заході Туреччини автобус, який віз учнів на екскурсію потрапив в аварію. За попередньою інформацією, водій втратив контроль над автотранспортом.

"Автобус, що перевозив учнів за маршрутом Аджипаям-Денізлі, через втрату керування водієм перекинувся, в результаті чого постраждали 34 людини", - інформує телеканал.

На даний момент відомо, що одна людина перебуває у важкому стані.

Всього в автобусі їхали 22 учня місцевої школи, 4 викладача, 5 батьків, екскурсовод та 2 водія.