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У Туреччині розповіли, коли чекають українських туристів

Lite » Стиль життя 16.05.2020 - 09:30
У Туреччині розповіли, коли чекають українських туристів
Авіаперельоти у Туреччину - коли чекають іноземних туристів

Туреччина очікує початок туристичного потоку ближче до осені

Авіаперельоти в Україні будуть поступово відновлюватися після пандемії коронавірусу. Туреччина очікує початок туристичного потоку з інших країн, у тому числі з України, тільки в кінці серпня.

До вересня 2020 готелі будуть працювати лише на половину своєї потужності. Крім того, будуть працювати тільки ті готелі, які отримають сертифікати здоров'я". Туристи приїдуть з тих країн, які дозволять поїздки в Туреччину. Про це інформує газета Hurriyet.

В ресторанах готелів навмисно зменшать кількість столиків, щоб збільшити дистанцію між людьми. Також прийнято рішення відмовитися від шведського столу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що протягом цього тижня проходили зустрічі з усіма перевізниками та обговорювали відкриття міжнародного і внутрішнього авіасполучення.

Наголошується, що ситуація може відрізнятися по регіонах. Це буде залежати від епідеміологічної ситуації в регіонах і від того, як будуть інші країни відкриватися для громадян України

У Туреччини розповіли, коли чекають іноземних туристів

Відзначимо, що раніше Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури України, розповів, коли українцям будуть доступні авіаперельоти, як внутрішні, так і міжнародні.

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Турция
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