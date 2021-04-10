У Туреччині потрапив в ДТП автобус з туристами: 26 людей постраждали, є загиблий

В Туреччині 10 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з російськими туристами. В результаті одна людина загинула і ще 26 отримали поранення.

Про це повідомляє Генконсульство РФ в Антальї .

Аварія сталася вранці на трасі Конья - Аксарай. Автобус перевозив в Каппадокію групу з 32 російських туристів, що перебували на відпочинку в Анталії.

"В результаті ДТП постраждало 26 росіян. Турецькі власті підтвердили смерть одного з російських туристок", - йдеться в повідомленні. Водій автобуса не впорався з керуванням на обледенілій з-за поганих погодних умов дорозі, з'їхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Постраждалі доставлені в найближчі лікарні в населених пунктах Конья і Сельчук. Їм надається екстрена медична допомога.