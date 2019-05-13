У Туреччині організатору терактів дали 53 довічних терміну

Суд у столиці Туреччини виніс вирок головному обвинуваченому у справі про теракти 2013 року у місті Рейханли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство Anadolu.

Юсуф Назік, якого правоохоронні органи вважають головним організатором вибухів, отримав 53 довічних термінів без права на дострокове звільнення.

11 травня 2013 року в місті Рейханли сталися два сильні вибухи. Обидві бомби були закладені в автомобілях. Один із вибухових пристроїв спрацював біля будівлі місцевої адміністрації. Загальне число жертв досягло 53 осіб, 155 осіб були поранені.

Туреччина назвала подію терактом і поклала відповідальність на Сирію. Офіційний Дамаск всі звинувачення відкидав.

Anadolu вказує, що на допиті Назік визнав, що діяв за завданням сирійських спецслужб, спланував теракт і координував його виконання.

Нагадаємо, в Туреччині суд засудив 6 чоловіків до кількох довічних вироків за причетність до вибуху в Анкарі в 2016 році, в результаті якого загинули 29 військовослужбовців.