У Туреччині оновили рекорд за кількістю нових випадків COVID-19

У Туреччині зафіксовано 9 586 нових випадків зараження інфекцією коронавирусной . Це найвищий показник добової захворюваності з 12 травня, коли було зафіксовано 9 375 випадків інфікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ Туреччини .

Загальна кількість померлих становить 50 450, а інфікованих - 5,514 млн.До цього міністр культури та туризму республіки Мехмет Ерсой заявив, що Туреччина може закрити свої кордони для іноземців у разі різкого зростання поширення штаму коронавірусу "Дельта".

За його словами, якщо вакцинації прискориться, то Туреччина зможе повернутися до нормального життя, в іншому випадку нормалізація затягнеться.

Також міністр зазначив, що поки в країні все йде добре, Туреччина розраховує прийняти в поточному році 25 млн туристів, отримавши дохід у 20 млрд доларів.