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У Туреччині оновили рекорд за кількістю нових випадків COVID-19

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Туреччина, Неділя 25 липня 2021 01:23
У Туреччині оновили рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 Фото: у Туреччині фіксують багато смертей від COVID-19 (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У Туреччині зафіксовано 9 586 нових випадків зараження інфекцією коронавирусной. Це найвищий показник добової захворюваності з 12 травня, коли було зафіксовано 9 375 випадків інфікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ Туреччини.

Загальна кількість померлих становить 50 450, а інфікованих - 5,514 млн.До цього міністр культури та туризму республіки Мехмет Ерсой заявив, що Туреччина може закрити свої кордони для іноземців у разі різкого зростання поширення штаму коронавірусу "Дельта".

За його словами, якщо вакцинації прискориться, то Туреччина зможе повернутися до нормального життя, в іншому випадку нормалізація затягнеться.

Також міністр зазначив, що поки в країні все йде добре, Туреччина розраховує прийняти в поточному році 25 млн туристів, отримавши дохід у 20 млрд доларів.

Нагадаємо, минулого місяця в Індії заявили про найвищий добовий приріст смертності унаслідок COVID-19 від початку пандемії.

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