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В Туреччині виявили найбільшу кількість хворих на COVID за добу з початку пандемії

Автор: Даша Харченко

В Туреччині в суботу, 3 квітня, виявили 44 756 нових випадків зараження коронавірусом. Це найвищий добовий приріст в країні від початку пандемії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на турецьке Міністерство охорони здоров'я.

Так, в рейтингу найбільш вражених коронавірусом країн Туреччина посідає п'яте місце.

Кількість хворих почала рости від початку березня, коли уряд послабив карантинні обмеження.

Загальна кількість випадків захворювання на коронавірус в Туреччині складає 3,445 млн. При цьому кількість летальних випадків сягнула понад 186 тисяч.

Нагадаємо, турецькі вчені найближчим часом приступлять до клінічних випробувань інтраназальної вакцини від коронавірусу. Її планують застосовувати вже в цьому році.

Також уряд Туреччини прийняв рішення знову ввести комендантську годину на вихідні дні на території країни. Він буде діяти протягом місяця Рамадан.

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