У Туреччині коронавірус виявили у понад 100 тис. осіб

У Туреччині зафіксували понад 100 тис. заражень коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

За останню добу було виявлено 3116 випадків інфікування. За день до цього - 3083 випадки. Загалом динаміка зростання щоденних заражень у Туреччині поступово покращується. Загальна кількість хворих у країні сягнула 101 тис. 790 осіб.

23 квітня МОЗ Туреччини повідомив про 115 нових смертей від інфекції. За день до цього померли 117 осіб. Число летальних випадків від коронавірусу знижується з 17 квітня. Загальне число смертей в країні - 2491. Рівень летальності становить трохи більше 2,4%.

Також щодня зростає кількість пацієнтів, які одужали від вірусу. Наразі таких людей майже 18,5 тис.

Нагадаємо, про перший випадок зараження COVID-19 Туреччина повідомила 10 березня. На початку квітня число хворих досягло 15 тис. осіб. Тоді ж у Туреччині ввели комендантську годину.

Пізніше, для боротьби з поширенням коронавіруса, у двох найбільших містах Туреччини - Стамбулі і Анкарі - ввели нові правила користування громадським транспортом.