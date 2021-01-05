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У Туреччині винайшли прилад для виявлення коронавірусу за 10 секунд

Автор: Артур Родивилов

Турецькі вчені з Національного дослідницького центру нанотехнологій Бількентського університету (UNAM) розробили прилад Diagnovir, що дозволяє діагностувати коронавірус за десять секунд на основі зразка слини. Ефективність устрою становить 99%, запевняють розробники.

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Про це повідомляється на сайті центру.

Розроблена оптична система діагностики змінює колір світіння в присутності вірусу, тим самим виявляючи віруси з високою вибірковістю, зазначає університет.

Взятий у пацієнта зразок слини змішується зі спеціальним розчином і поміщається на чіп виявлення патогенів, після чого присутність вірусу з високою точністю визначається за флуоресцентним сигналом.

Нагадаємо, Туреччина вимагає наявність негативного тесту на коронавірус у всіх пасажирів авіарейсів. Норма набула чинності 28 грудня.

Крім того, Туреччина підпише угоду з компанією Pfizer і BioNTech на постачання 4,5 мільйона доз вакцини проти COVID-19.

Додамо, що в листопаді Туреччина ввела низку нових карантинних обмежень, зокрема, на роботу закладів громадського харчування. Крім того, з 21 листопада у цій країні почала діяти комендантська година. Торговим центрам і ринкам дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари та ресторани працюють тільки на винос.

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