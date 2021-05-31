У Туреччині в червні частково пом'якшать COVID-обмеження

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про часткове зняття карантинних обмежень в країні, введених в рамках боротьби з коронавірусом. Заходи почнуть пом'якшувати у вівторок, 1 червня.
Про це повідомляє видання TRT Haber.
"Протягом червня комендантська година діятиме з 22:00 до 05: 00 з Понеділка по суботу, а також весь день у неділю", - заявив турецький президент.
При цьому він додав, що кафе, ресторани, спортивні зали і парки розваг зможуть працювати з 7:00 до 21:00, проте в неділю вони будуть закриті.
Також з 1 червня спортивні клуби зможуть проводити збори, проте іншим організаціям це буде дозволено робити з середини червня.
Також з вівторка в Туреччині можна буде проводити весілля на відкритих і закритих майданчиках, але за умови дотримання всіх необхідних запобіжних заходів.
Нагадаємо, з 15 травня Туреччина послабила правила в'їзду в країну для українців. Зокрема, українцям дозволять в'їжджати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус.
Крім того, в Італії в трьох регіонах послабили карантин. Зокрема, скасували дію комендантської години.
Додамо, що з 5 червня у Нідерландах почнуть частково пом'якшувати карантин. Зокрема, в країні буде дозволено барам і ресторанам працювати в закритих приміщеннях, а музеям знову відкритися. При цьому влада дозволила приймати в гостях чотири людини.
Раніше повідомлялося, що з 1 червня у Малайзії вводять повний локдаун через рекордні випадки коронавірусу. Він діятиме щонайменше до 14 червня.