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У Туреччині в ДТП потрапив автобус з туристами, є жертви


Повідомляється про 49 поранених і 4 загиблих

В Туреччині туристичний автобус зіткнувся з автомобілем, в результаті чого загинули 4 людини, ще 49 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода сталася в районі міста Бандирма провінції Баликесір. Троє людей загинули на місці події, ще один - в медустанові.

На місце аварії були відправлені аварійні служби та правоохоронці.

38 постраждалих доставили в державну лікарню Бандырмы, 8 - в Генен і 3 - у лікарні у Ердек.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США у Нью-Йорку вертоліт впав на дах 54-поверхового будинку в центрі Манхеттена. В результаті зіткнення сталася пожежа на даху будівлі. Причини події поки не повідомляються. У місцевій поліції інцидент описали як "жорстку посадку".

Крім того, в результаті ДТП з туристичним автобусом в Дубаї загинули 17 осіб. Відзначається, що дев'ять осіб отримали поранення, їх доставили в лікарню. Попередньо встановлено, що винуватцем ДТП міг стати водій автобуса, який виїхав на дорогу, не призначену для руху автобусів.

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