У Туркменістані заборонили використовувати слово "коронавірус"

Фото: президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов (kremlin.ru)

У країні офіційно не підтверджено жодного випадку захворювання

Влада Туркменістану заборонили користуватися засобам масової інформації слово "коронавірус", а також прибрали згадки про COVID-19 з усіх інформаційних брошур Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомляють "Репортери без кордонів" (RSF).

Повідомляється, що в такий спосіб влада Туркменістану намагаються приховати інформацію про масштаби коронавірусу. За використання слова "коронавірус" на вулиці і в громадських місцях, або носіння маски громадянам загрожує арешт.

"Це заперечення інформації не тільки ставить під загрозу громадян Туркменістану, що піддаються найбільшому ризику, але також посилює авторитаризм, нав'язаний президентом Гурбангули Бердимухамедовим", - повідомила Жанна Кавелье, глава бюро RSF по Східній Європі та Центральній Азії.

Офіційно влада Туркменістану поки не повідомляли про виявлені випадки коронавіруса в країні.

Наголошується, що за 2019 рік Туркменістан зайняв останнє місце в Світовому індексі свободи преси, а також є однією з найбільш закритих країн світу.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на 31 березня у світі число заражених коронавірусом перевищило 800 тисяч осіб. Найбільше інфікованих в США - 164,6 тис. осіб. Кількість загиблих наближається до 40 тисяч.

Відзначимо, в Україні офіційно підтверджено 549 випадків захворювання коронавірусом. За минулу добу зафіксували 69 нових випадків. Померли 13 пацієнтів.