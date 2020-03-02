Туристичний сектор в ЄС втрачає щомісяця 1 млрд євро через коронавірус

Туристичний сектор Європейського союзу через поширення коронавірусу за січень і лютий 2020 року втрачає по 1 млрд євро щомісяця. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє NYT.

За словами єврокомісара, "китайські туристи вже два місяці не приїжджають у Європу".

"Це дуже позначається на туристичній діяльності", - зазначив Бретон.

Він також додав, що для більш переконливих висновків слід дочекатися кінця березня, коли компанії підраховують результати своєї діяльності за перший квартал року.

Відзначимо, в Європі коронавірус був зафіксований у 23 країнах - Нідерландах, Литві, Білорусі, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північній Македонії, Німеччині, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Російській Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.

Також Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення Великобританії повідомило про перший випадок передачі коронавірусу від людини людині в країні.

Нагадаємо, в Італії число інфікованих коронавірусом COVID-19 продовжує збільшуватися і станом на вечір неділі, 1 березня, склало 1694 людини.