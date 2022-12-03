Турецкий беспилотный истребитель с украинскими моторами впервые оторвался от земли (видео)

Новый БПЛА впервые оторвался от земли и формально провел в воздухе около шести секунд, что является тестом на пути к первому полету. Отрыв от полосы прошел во время тестирования шасси. По плану первый полет БПЛА был запланирован на 2023 год, но, вероятно, Baykar опережает график работы.

На Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". Беспилотник способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок – 12 км.

Боевая нагрузка составляет 1 тонну, которая может состоять из полноценного авиационного вооружения. Главная особенность Kızılelma – способность вести воздушный бой, для чего он может использовать ракеты "воздух-воздух".